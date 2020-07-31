中國駐英國大使劉曉明周四（30日）就中英關係舉行中外記者會。他稱，中國不干涉別國內政，包括英國內政，惟英方在涉港問題上無端指摘《香港國安法》，又改變英國國民（海外）護照（BNO）的政策，暫停與港引渡協定，粗暴干涉香港事務及中國內政。他重申，中國未來不會將BNO護照視為合法旅遊證件。

劉曉明表示，中國政府在《中英聯合聲明》闡述的對港方針政策是中方單方面政策宣示，既不是對英方承諾，更不是國際義務，反倒是英方不履行國際義務，違背自身承諾。

劉曉明稱，中英關係處於關鍵歷史節點，他希望英國政治家和各界有識之士，認清國際大勢，排除各種干擾，做出符合中英兩國人民根本利益的戰略抉擇。

此外，中共全國人大常委譚耀宗昨表示， 英國單方面放寬香港BNO持有人居留權，中方自然要作出回應，而這會影響BNO持有人的中國公民和香永久居民身分。如果北京方面不視BNO為旅遊證件，BNO持有人可能不再同時擁有中國和香港永久居民身分。

(中時 )