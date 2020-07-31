印地安人投手「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)成為今年開季最猛的先發投手，他31日主投8局無失分飆出13K，率隊2-0完封雙城。比柏開幕戰對皇家6局14K，兩戰合計27K，追平聯盟史上開季前兩戰的最高紀錄！

比柏此戰狀況絕佳，彈指曲球想投哪就投哪，有5次打者沒出棒被曲球三振。由於控球精準，只被敲3支一壘打，並且沒有四壞保送。比柏開幕戰面對聯盟最弱的皇家隊，今日則是火力最盛的雙城，證明他的好投是真材實料。印隊猛將林鐸(Francisco Lindor)第3局的兩分炮護送比柏奪勝。

開幕兩戰27K的紀錄原先由1954年史普納(Karl Spooner)單獨保持，三振王萊恩(Nolan Ryan)在1978年創下過25K。比柏說：「跟這些名字並肩感覺非常美妙。」賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)去年受傷，季外又被賣掉，比柏已經是印隊的新王牌。

(中時新聞網)