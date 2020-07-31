宇峻奧汀預計將於2020年秋季發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，於今日(7/31)公布「地球聯防軍」、「斯芬克斯」等重要陣營設定，並釋出戰場中獨樹一格的「支援型」潘朵拉介紹，讓喜愛日系RPG、軍事戰場的玩家們，搶先一睹軍武少女「潘朵拉」們對抗邪惡勢力「斯芬克斯」機械大軍的戰場英姿！

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》陣營設定

地球聯防軍Earth Defense Forces

地球聯防軍「Earth Defence Forces」簡稱聯防軍或EDF，隨著人類世界整合為一個整體，這支本用於維持和平的聯防軍部隊，逐步成為保護整個人類世界秩序與安全的武裝力量。

EDF由四大機構（技術、協調、參謀和情報）和九大司令部（五個地域司令部，四個職能司令部）組成，時序安全司令部TLSC便位列其中。

地球聯防軍Earth Defense Forces（圖／宇峻奧汀提供）

時序安全司令部Timeline Security Command

TLSC，全稱時序安全司令部「Timeline Security Command」，是一個致力於維護時間秩序和歷史安全的特種作戰部門，隸屬于地球聯防軍EDF，是現今唯一一支以潘朵拉為中心的的作戰部門。其部門中配屬的潘朵拉，擁有自由穿梭於各時空之間的特殊權利，也肩負著調查「時空犯罪」等艱難任務的使命。

時序安全司令部Timeline Security Command（圖／宇峻奧汀提供）

火神工業Volcantus Industries

火神工業是一家生產民用仿生器官和義肢的生物機械科技公司。最引以為傲的成就，便是研究出量子核心QNNC，使得被魔盒病毒感染的人類得以恢復心智。伴隨著時空躍遷和斯芬克斯的出現，為TLSC改良了量子核心QNNC，從而誕生出特殊的作戰型潘朵拉。為目前世界中，唯一掌握、獨佔潘朵拉生產技術的高端科技工廠。

火神工業Volcantus Industries（圖／宇峻奧汀提供）

斯芬克斯SPHINX

斯芬克斯是一支由人類和潘朵拉組成的極端行為組織，他們否定聯合政府宣揚的理念，宣稱人類必須完全接納魔盒帶來的恩惠，才能實現文明的再次飛躍。他們以引導全人類進化為宗旨，意圖向全世界灌輸他們的思維，甚至竊取了極密的「時空旅行」技術，成為時空犯罪案例中，最大宗且最危險的恐怖組織。

斯芬克斯SPHINX（圖／宇峻奧汀提供）

戰場中極具影響力的強大後援──「支援型」潘朵拉

在潘朵拉的迴響的世界中，面對A類感染體不斷襲來，隊伍中的潘朵拉少女極有可能體力不支，陷入「戰鬥不能」的狀態。陷入此狀態的潘朵拉，無法參與戰鬥發動任何攻擊與技能，隊伍非常容易因此而面臨撤退危機。此時，「支援型」潘朵拉，就是指揮官們最強大而可靠的幫手。其功能及種類非常多樣，包含瞬間輸出、持續輸出、狙擊輔助以及即時醫療。

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》支援兵系統

戰場中極具影響力的強大後援──「支援型」潘朵拉。（圖／宇峻奧汀提供）

「支援型」潘朵拉是戰場中唯一不受環境、隊伍狀態限制的職種，此職種的潘朵拉能夠自動、穩定的累積EX技能量表，且出場時機不受任何地型與敵人因素影響，指揮官能夠在適當的時機選擇派出支援型潘朵拉，進行最有效的輸出或是得到即時支援。

CWT-55 首度參戰確定！

《潘朵拉的迴響》計劃將於CWT-55(8/8~8/9)與玩家首次見面。玩家可在現場搶先觀看更多遊戲相關視覺與資訊，並免費入手遊戲相關紀念周邊。活動期間，主角三人(萊茵、維羅妮卡、艾莉塔)將現身戶外廣場，與玩家一同參與現場活動、拍攝合照。且在展覽期間，完成指定「極密任務」的玩家，還可以領取限定紀念周邊，並獲得現場即刻抽獎資格！豐富大獎將在近期公布於粉絲專頁。

《潘朵拉的迴響》計劃將於CWT-55(8/8~8/9)與玩家首次見面。（圖／宇峻奧汀提供）

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於 2020 年與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方粉絲團。

(科技)