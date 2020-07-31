美國不佳經濟成長數據、初領失業救濟人數的增加，令市場懷疑復甦腳步的延後，而日圓的強勢，侵蝕出口導向企業的海外獲利，日企財報不佳，最後日本連兩日確診人數破千人，皆讓日本股市上午呈現低迷氣氛。

周五日經225指數晨收跌418點或-1.87%，為21920點，午休後擴大跌勢，跌515點或-2.3%。東證一部指數跌27.6點或-1.8%，為1511點。交易所33個分類僅一項上漲，其餘皆下挫。

日本上午公布工業產出和失業率的數據好表現，一部分是基於前一個月的低點，可視為谷底彈升。該數據並未影響上午投資人交易情緒。

半導體測試業務的愛德萬測試(Advantest)公佈截至明年三月的本財年營業利益將下跌23.3%，愛德萬上午跌到單日限制的14.9%。

Panasonic公布本財年年度獲利將減半後，股價下跌12%。營建設備製造商小松製作所預測本財年的營業利益大幅跌落，上午下挫8%。

軟銀上午宣布通過一兆日圓的股票回購，午間股價仍下挫2.8%，暫報6703日圓。軟銀支持的線上時尚零售商Zozo報出強勁獲利，上午爆出大量買單，在觸及單日漲幅限制後暫停交易。

(時報資訊)