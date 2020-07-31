新竹縣政府7月人事異動，環保局新局長由曾在中部科學工業園區管理局、新竹市政府任職的朱振群上任，今（31日）正式交接，消費者保護官由靳邦忠接任，原勞工處長唐維德退休，由副處長劉家滿接任。

朱振群先後曾在科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、新竹市政府服務，31日由縣府祕書長陳季媛主持、主計處長黃文琦監交，舉辦布達典禮，上任首件要務為即將簽約的高效能焚化爐BOO案，朱振群表示會以最高規格的環境影響評估審查，後續也會依環評嚴格追蹤。

朱振群表示，焚化爐有其必要，未來不但要焚燒現在及未來的垃圾，也要把以前的垃圾挖起來處理，讓土地回歸正常使用。朱振群為寶山鄉大崎村人，學經歷完整，陳季媛也轉達縣長楊文科的期許，要傾聽民意接地氣、完成高效能焚化爐BOO案、落實檢警環平台。

新任消保官靳邦忠近年先後支援五峰鄉代理鄉長、關西鎮公所鎮務，此次再度重膺職務，將針對日益複雜的不當銷售行為，加強管理整頓，以確保消費者權益。

(中時 )