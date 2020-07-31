金融股動輒5%的高殖利率向來頗受存股族青睞，有投資人表示，自己將200萬定存解約，換成60張玉山金，27.2還有1.7元的價差空間，好像是一個送分題。對此，有網友提醒，「不用都放在金融股身上，半導體肉很多。」

玉山金28日除權息，今年配發1.58元股利，現金和股票各半均為0.79元。連續2個交易日玉山金股價向上填息。若以29日盤中最高價來到27.75元計，填息率高達近6成。

玉山金上半年累計稅後淨利96.78億元，EPS為0.83元。玉山金控首季來自財富管理淨手收24億元，較去年成長36%，創下歷年來首季新高。

批踢踢股版網友發文表示，「200萬定存解約換60張玉山金是對的吧！已經填息將近6成，今年應該不會超過1個月吧！27.2還有1.7元的價差空間，好像是一個送分題吧！分二個帳號下單，現股融資都有，明天還想再加碼！」

po文一出掀起網友熱議，有不少人示警「剩湯而已 不怕領股息賠價差就衝吧」、「明年獲利會非常難看」、「不用都放在金融股身上 半導體肉很多」、「單壓風險太大， 而且現在金融業根本高點」、「金融股會有降息的壓力」、「金融股最好分批押..定期買..因為都來來回回」。

但也有網友認同，「玉山體質是不錯」、「27塊玉山俗到翻過去了 有啥不買」、、「正確選擇，玉山超強，直上30」、「擁有玉山金 人生無虞」。

(中時新聞網)