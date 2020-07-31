參山處邀請退隱多年的金馬小姐傳承隨車禮儀與服務精神。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

退隱多年的金馬小姐曠蘭美介紹當年擔任金馬小姐的風采。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

參山處與嶺東科大合作招募4位新金馬小姐，各個美麗大方多才多藝。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

新一代金馬小姐與資深學姊們一起留下珍貴的合影。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

嶺東科大觀光系陳韡方講授隨車禮節與美姿美儀課程。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

適逢中橫公路開通60週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與嶺東科技大學合作，徵選4位學生培訓「新金馬小姐」，並邀請退隱多年的金馬小姐授課，預定9月登上復刻金馬號「豐客865公車」服務，將谷關、梨山與中橫沿線豐富的自然生態與歷史人文介紹給乘客。

參山處與公路總局、台中市政府、豐原客運聯合推動復刻金馬號865公車，已於今年5月上路，往返谷關、梨山載客，喚起不少人對中橫6、70年代的美好記憶。參山處培訓「新金馬小姐」，將登上復刻版金馬號隨車服務，重現當年風靡全台、媲美空姐的金馬小姐風采。

嶺東科大結合觀光、服飾設計、時尚經營與數位媒體等相關科系投入「新金馬小姐」培訓。觀光系主任謝琦強表示，系上徵選阮沛臻、侯昱廷、黃鈺、甯國珍等4位學生擔任新金馬小姐，有導覽解說社社長、餐旅服務社的禮賓大使，也有剛從日本返國的交換學生。

參山處則由資深導覽解說人員為新金馬小姐講解梨山風景區觀光資源與導覽解說技巧，並邀來曠蘭美、林芸如、卓京紅與王慧蒼等4位當年金馬小姐到場指導，勉勵「新金馬小姐」未來上線時要回歸服務的初衷，期待重現金馬小姐大方儀表、可掬笑容與親切的服務態度。

處長柯建興表示，當年「金馬號」是行經中橫公路，往來台中、梨山及花蓮最重要的大眾運輸，漫長的旅途讓金馬小姐成為旅客難忘回憶。新金馬小姐延續奉獻精神與熱誠服務，也為中橫一甲子紀念活動留下美麗的註腳。

柯建興說，未來「新金馬小姐」將於復刻金馬號的豐原客運865公車隨車服務，由起點谷關站隨車解說中橫沿線景點與開發歷史，感謝優秀的學生願意犧牲假期來傳承金馬小姐服務精神，為提升國內觀光服務品質盡一份心力。

(中時 )