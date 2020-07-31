彰化縣擴大布建空氣品質感測器。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

縣長王惠美說明怎麼利用無聯網，查看空氣品質。（吳敏菁攝）

空品科長尤鴻昌說明微型空品感測器的運用原理。（吳敏菁攝）

彰化縣環保局為了達成彰化縣空品感測零死角，爭取環保署經費，布建微型空氣品質感測器，從縣內工業區及主要交通要道、西南角鄉鎮布建300台，再增設200台，預計年底完成全縣500台，讓全縣26鄉鎮市空品感測物聯網布建率達百分百。

彰化縣長王惠美表示，去年度彰化縣創下環保署啟動手動監測7年來，PM2.5首次低於20微克／立方公尺，較107年改善幅度達全國第1名，空氣品質良好(AQI＜100)比率改善達9成，更摘全國第一。好還要更好，盤點監測設施，向中央爭取經費，環保署核定1260萬元，本縣配合款1,130萬元布建微型感測器，另外也爭取到中央補助於南彰化再增加2處空氣品質監測站。

環保局長江培根表示，縣內建置彰化監測站、二林監測站及線西監測站，因監測站的建置成本高昂而無法廣設，侷限了監測範圍與其時效性，為實現廣泛佈點策略，提供「街道（空間）」及「分鐘（時間）」尺度的空氣品質監控，提升行政區覆蓋率。

小兵立大功，成效顯見了！彰化縣環保局擒拿烏賊，今年先在彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區，幾乎每50到500公尺就設點，共布設200台空氣品質感應器，讓盜排無所遁形，已經揪出4家工廠違反空汙法，開罰40萬元，又再西南角鄉鎮重要街道投入100台，為了捍衛縣民健康，再次擴大布置，預計年地可以完成。

環保局空品科長尤鴻昌表示，微型感測器體積小、數量多，附掛在距離地面 3公尺的燈桿，每分鐘就能產生1筆細懸浮微粒 (PM2.5)、溫度及濕度等環境資訊，利用微型感測器更能深入民眾居住區及工業區鄰近區域，讓營建工地、露天燃燒、工廠異常排放及火警災害等汙染事件無所遁形。 民眾可利用彰化縣空氣品質感測物聯網查詢網頁瀏覽或利用環保署「空氣網」查詢全國感測物聯網相關監測資訊。

(中時 )