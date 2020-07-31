台中市衛生局食藥處秘書蔡文哲指出，國內中藥製劑廠皆符合GMP規範，從原料至成品檢驗皆有嚴格把關，民眾無須過度擔心。（台中市衛生局提供／張妍溱台中傳真）

台中市前議長張宏年與議員兒子張彥彤議員1家4人，傳出疑服用中藥血中鉛超標事件，台中市衛生局30日稽查張家看診的中醫診所稽查，進一步釐清其中健保給付的科學中藥，檢驗後全數合格，但因自費藥包仍在化驗，預計8月5日檢驗結果出爐，為求慎重並釐清案情，31日將該診所負責人依違反醫療法函送地檢署偵辦。

張家有服用中藥養生習慣，台中市衛生局表示，張彥彤全家人使用的中藥包及藥材全進行化驗，其中健保給付的藥材化驗結果都合格，中藥藥包與人體血中鉛超標案，為求調查完整及周全，所以30日下午再前往該診所進行稽查，並將該診所負責人函送。

衛生局呼籲，有外界揣測因水質或食材引發鉛中毒等問題，皆屬謠言，請勿以訛傳訛，也再一次強調國內中藥製劑廠皆符合GMP規範，從原料至成品檢驗皆有嚴格把關，民眾無須過度擔心，也提醒所有醫事機構應選擇來源清楚且合格的藥商採購藥品，並詳實登載病歷，保障民眾用藥安全。

(中時 )