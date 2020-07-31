韓國統計局周五（31日）公布6月工業生產經季調後月增7.2％，急速扭轉其5月份出現月跌7％的困境，不但創2009年2月以來最大月增幅，還遠超過市場預估的月增2.1％，增加外界對新冠肺炎疫情影響經濟最惡劣時刻已經過去的希望。

副財長金容範說，這數據更清楚地顯示出韓國經濟在好轉，強化韓國第3季出現經濟復甦的可能性。

晶片是韓國最重要的出口項目，數據顯示在DRAM帶動下，6月晶片生產月增3.8％。另外，汽車與電子設備等生產各自飆升22.9％和13.7％。

雖然6月工業生產跟去年同期相比下跌0.5％，但已遠低於5月份的年跌9.8％，也優於市場預估年跌4.9％許多。

儘管如此，DB Financial Investment經濟師Park Sung-woo認為，最近全球新冠肺炎疫情變嚴重而令市場需求疲弱，可能會對以出口為導向的韓國經濟造成壓力。在疫情擴散的風險仍然存在之下，現在要談論經濟復甦是言之尚早。

(工商 )