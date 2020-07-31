由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導、賈靜雯擔任製作人的影集《媽，別鬧了！》，日前宣佈比莉、賈靜雯、柯佳嬿與曾莞婷等4女神卡司後，31日在公布卡司，金鐘視帝吳慷仁與金馬獎最佳男配角林柏宏加入演出，其中吳慷仁繼《我們與惡的距離》後，睽違2年再度同框賈靜雯，兩人上次為仇人角色，在新戲中吳慷仁飾演賈靜雯學長，將擦出愛的火花。

吳慷仁透露，原以為上部作品殺青後可以正常吃飯，但看到《媽，別鬧了！》角色需要精實身型，他開始瘋狂健身、節食2個月，練出厚實胸膛，劇中他穿上西裝，襯衫鈕釦都快炸開。吳慷仁笑說「接連為了3檔戲，極速變瘦、變胖、變壯」，1年多來衣櫥多了M、XL、XXL等三種尺寸衣服，堪稱是報復性消費，不過坦言自己餓了很久，美食當前只好狂流口水「好想吃東西」。

吳慷仁與導演陳慧翎從《下一站，幸福》結緣，到近期的金鐘劇《你的孩子不是你的孩子》，只要導演一開口，他皆情義相挺，陳慧翎說，該角色在寫劇本時，就是以吳慷仁創造，「當時我親自撥了電話給慷仁，他二話不說就答應演出，連酬勞都沒問。」《與惡》吳慷仁飾演人權律師，賈靜雯透露當時和吳慷仁沒對到戲，本覺得可惜，「沒想到這次角色反差這麼大」，吳慷仁則相當期待與金鐘視后賈靜雯合作。

林柏宏在《媽，別鬧了！》飾演柯佳嬿的男友，他一甩乖乖牌形象挑戰演渣男，更以「漂丿的男子漢」新造型示人，還頂著一頭「浪子」假髮，判若兩人，嚇傻工作人員，林柏宏則說，「新造型突破到讓人認不出來，那就成功了！」

林柏宏為做角色功課，詢問身邊曾遇渣男的女性朋友，發現渣男共通點是「每一個都很愛」，坦言「雖然會讓女生心碎，但也會讓女生有共鳴」，還逗趣用時事梗為角色下註解「像極了愛情」，稱「渣男的花言巧語略有詩意。」林柏宏劇中對柯佳嬿的愛是獨一無二的，「有時候感情兜兜轉轉最後還是會回到某個人身邊。」柯佳嬿則說對林柏宏的第一印象是陽光男孩，有好弟弟般的感覺。

吳慷仁在影集《媽，別鬧了！》穿上西裝，厚實胸膛，讓襯衫鈕扣快要炸開。（草舍文化提供）

林柏宏在《媽，別鬧了！》變身渣男 與柯佳嬿藕斷絲連。（草舍文化提供）

林柏宏一甩乖乖牌形象 《媽，別鬧了！》造型漂丿的浪子模樣嚇傻工作人員。（草舍文化提供）

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