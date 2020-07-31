農委會主委陳吉仲在臉書上表示，走進農委會二樓的主委辦公室，迎面而來的就是李登輝前總統親自提字的「農為國本」。這四個字在心中有如農業的根本大法，支撐著台灣農業的永續。

陳吉仲提及，李前總統是台大農經系畢業、康乃爾大學農經博士，博士論文的創見，發現台灣經濟發展過程中農工部門的資本移動造成了農業的弱勢，所以李前總統在1970年代建議，將長期剝削農民的「肥料換穀」制度取消。早期農民只能用所生產的稻穀去換取肥料，而換算比例對農民十分不公平，因此在李前總統的主導下，讓「肥料換穀」這項犠牲農業扶植工業的制度走入歷史。

陳吉仲指出，李前總統除為農民爭取最大福利外，省主席時期的「八萬農業大軍」更是奠定台灣農業的發展方向。「八萬農業大軍」隱含農業結構性的調整，包括土地規模的擴大、專業農民的成型等，是台灣農業史的轉捩點。直到現在，李前總統的政策遠見仍在發揮作用。

陳吉仲說，自己在十多年前，有幸幫忙李前總統帶領的智庫，下鄉去宣導ECFA對台灣農業部門的負面影響。當時從李前總統的身上學習到，兩岸農產貿易一定要本於專業思考，只要是從政治角度出發，必然會傷害到台灣農業部門。此道理至今不變。

陳吉仲最後指出，李前總統即使在仙逝前，仍對台灣農牧產業念念不忘。身為李前總統的學弟和農業部門領導者，會追隨李前總統一生奉獻給台灣的精神，讓台灣農業大步向前、讓台灣農業永續經營。

(中時 )