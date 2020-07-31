天成飯店集團旗下台北花園大酒店因應新冠肺炎疫情衝擊，今年提前啟動改裝計畫，首波已完成大廳改裝，將原六國點心坊、六國酒吧改裝為「花園thai thai」泰式餐酒館，後續將陸續展開241間客房分批裝修，預計將斥資上億元、為開業12年來最大規模改裝計畫。

台北花園酒店為6家飯店業者聯盟，向交通部觀光局競標取得的平價旅館BOT案，合計斥資15億元打造、於2009年於7月23日正式開幕。隨著六福、陽明山中國麗緻陸續售股退出，目前為天成、麒麟、豪景、慶泰4大股東，其中以天成持股達48％為最大股東。

台北花園酒店設有241間客房，以及PRIME ONE牛排館、翠庭、饗聚廚房、六國麵包坊等多間餐廳及宴會廳，自2010年以來，飯店每年平均住房率落於88～93％高檔水準、均位居全台星級評鑑旅館前3名。

據觀光局統計資訊揭露，台北花園酒店2019年營收5.04億元、年增2.77％，住房率自88.47％提升至92.49％、平均房價自2332元略增至2352元，合算客房平均產值（Rev PAR）約2175元、年增5.44％。

台北花園酒店以國際觀光及商務客為主要客群，由於今年新冠肺炎疫情在春節爆發、並延燒全球，邊境管制及疫情使酒店營運遭受衝擊。2020年首季營收0.82億元、年減37.56％，平均房價雖達2407元、年增3.93％，但住房率驟降至46.18％，較去年同期92.4％腰斬。

對此，台北花園酒店順勢提前啟動改裝計畫，首波裝修先從1樓展開，歷時2個月將六國點心坊及六國酒吧改裝為泰式餐酒館，並與同步裝修的大廳打通，7月起以新品牌「花園thai thai」重新開幕亮相，加計大廳改裝計畫合計斥資達千萬元。

台北花園酒店表示，開業12年來，客房及餐廳等空間設備僅進行局部小幅裝修，原已預訂展開較大幅改裝翻新計畫，此次因疫情而提前啟動。目前客房裝修計畫已在規畫中，最遲年底前將正式啟動，預期整體改裝投資將達上億元，為開業12年來最大改裝計畫。

此外，天成飯店集團攜手中華郵政，取得位於台中七期的新據點開發案，目前已送件審查中，目前暫定2023年開幕，將掛上定位跨界精品的「天成丰閣COSMOS BOUTIQUE」品牌，將生活相關業態中的精品品牌合作，使飯店成為平台載體、創造新旅行體驗。

(時報資訊)