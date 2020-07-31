中天娛樂台將於明晚6點播出《金曲撈》前傳，首集邀來2位實力派唱將費玉清與辛曉琪，緊接著是當年出道即封后的怪獸少女徐懷鈺，最後壓軸則是香港四大天王之一的黎明，他唱〈我可以忘記你〉，嗓音磁性征服在場聽眾，他表示這首歌發行時正在拍戲，沒能好好宣傳，如今這首歌獲得節目評審及觀眾青睞，再次獻唱讓他非常開心，也彌補他當年的遺憾。

《金曲撈》以「喚醒」被埋沒的音樂為宗旨，需要經過評審及觀眾的嚴格審核，來判定是否能被「打撈」成功。節目透露歌手相關小提示，讓觀眾猜出原唱，「類懸疑」的節目型態，帶給「挑戰」與「猜謎」雙重樂趣，而巨星們也將攜手新生代唱將，同台重新詮釋經典好歌，

小哥費玉清天籟般嗓音，一開口立刻引起全場聽觀膜拜，他不忘拿出他的招牌幽默道：「現在人口老齡化，所以我還是有自身的市場在的！」他不僅會唱老歌，還很喜歡唱流行歌曲，語畢隨即當場獻唱〈青春修鍊手冊〉、〈大王叫我來巡山〉。

第2位唱將辛曉琪演唱小哥親選的〈你還記得愛情嗎〉，她脫口與費玉清是「送棉被的關係」，引起眾人詫異，辛曉琪解釋：「剛好我親哥哥與費玉清是同事，有天哥哥沒時間，就請費玉清送棉被來給我。」費玉清被問及是否有追求過辛曉琪？小哥憶起最初看到辛曉琪坐在鋼琴前面散發出的光芒，坦言對她是有好感，卻始終沒進一步。小哥自曝曉琪的哥哥曾跟他講過，「若你要追我妹，我沒意見」！

徐懷鈺當時出道僅1年就封后，這次演唱〈溫習〉時，她談到「其實很多事情都是需要溫習的，因為回顧才有成長」。她幾年前因拍戲受傷而陷入低潮，在節目上帶著淚光感性說「都是歌迷帶給自己力量，才能繼續走下去」。更多精彩內容，敬請鎖定中天娛樂台明（1日）晚間6點《金曲撈》。

(中時 )