公部門為與為與年輕世代拉近距離，紛紛設置小編群經營臉書、IG等社群媒體。新北市新聞局長蔣志薇則首創「新北市主持人制」，成員有曾飾演戲劇《蘭陵王妃》男主角的民政局替代役男、藝人陳奕，以及由主播轉戰市府副發言人的戴湘儀，還有「我的新北市」粉專直播節目主持人蔡畹鎣、王子禾，四人以輕鬆活潑的方式，行銷新北市政策。

新北市政府的年輕主持群展現活力，帶領大家了解新北市政/中時新聞網攝

有「鐵漢市長」之稱的新北市長侯友宜，最近臉書、IG流露一股濃濃的文青風，還推出「侯sir帶你遊」，讓不少人覺得新北市不一樣了，原來幕後推手是新聞局長蔣志薇。蔣志薇說，四人主持各有特色，平均年齡約30歲，分別來自影視圈、新聞界及遊戲新創圈，四人搭配主持可望為新北市增添不同的風貌。

而最受矚目的堪稱曾飾演戲劇《蘭陵王妃》男主角陳奕，陳奕今年初到新北市政府服替代役，原本在疫情期間替民政局防疫團隊拍防疫影片，結果大受好評，新北市各科都邀陳奕代言。陳奕說，自己從小就是新店人，很高興加入市府團隊後，看到新北市一步一步的在改變，整個新北市變得更年輕、更好玩，很榮幸能變成團隊的一份子。

新北主持群將以影片、開箱文等更貼近年輕族群的方式介紹市政/中時新聞網攝

從主播轉換跑道的戴湘儀平日跟著侯友宜跑行程，被稱為「最美背後靈」，現在也加入主持人，擔任行銷新北的工作。戴湘儀說，來新北市政府才發現生硬的政策，也有許多不同的宣傳方式，例如日前主持群帶著侯友宜以開箱方式介紹新北板橋「黃石中繼市場」就是其中一個例子，未來希望帶大家看見更多新北市的市政成果。

市府各項有趣的活動還可以藉由關注侯友宜市長的粉專獲得最新訊息/中時新聞網攝

而另一個主持人是「我的新北市」粉專直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣，在侯友宜競選期間就一直擔任「侯小編」，與侯友宜有十足的默契。蔡畹鎣說，她本來是負責主持新北市政府節目「阿區來午餐」，邀請各區區長分享當地美食、景點等，後來新聞局長決定組主持群團隊來宣傳市政，每個人都有各自不同的特色，希望藉由年輕活潑的方式，讓市民朋友更瞭解新北市政府到底在做什麼。

主持群陸續拍攝了「黃石中繼市場」、夏日雙溪特別企劃等，在網路上引發關注。王子禾預告，未來新北市政府主持人群還會介紹，有全台最大溜滑梯的「新北市大都會公園」，以及「五股垃圾山」變身都市綠地後的模樣，藉由影片告訴市民朋友新北市政府的亮點在哪，以及政府辛苦為市民建設的一面。

(中時新聞網)