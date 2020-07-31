公部門為與為與年輕世代拉近距離，紛紛設置小編群經營臉書、IG等社群媒體。新北市新聞局長蔣志薇則首創「新北市主持人制」，成員有曾飾演戲劇《蘭陵王妃》男主角的民政局替代役男、藝人陳奕，以及由主播轉戰市府副發言人的戴湘儀，還有「我的新北市」粉專直播節目主持人蔡畹鎣、王子禾，四人以輕鬆活潑的方式，行銷新北市政策。
有「鐵漢市長」之稱的新北市長侯友宜，最近臉書、IG流露一股濃濃的文青風，還推出「侯sir帶你遊」，讓不少人覺得新北市不一樣了，原來幕後推手是新聞局長蔣志薇。蔣志薇說，四人主持各有特色，平均年齡約30歲，分別來自影視圈、新聞界及遊戲新創圈，四人搭配主持可望為新北市增添不同的風貌。
而最受矚目的堪稱曾飾演戲劇《蘭陵王妃》男主角陳奕，陳奕今年初到新北市政府服替代役，原本在疫情期間替民政局防疫團隊拍防疫影片，結果大受好評，新北市各科都邀陳奕代言。陳奕說，自己從小就是新店人，很高興加入市府團隊後，看到新北市一步一步的在改變，整個新北市變得更年輕、更好玩，很榮幸能變成團隊的一份子。
從主播轉換跑道的戴湘儀平日跟著侯友宜跑行程，被稱為「最美背後靈」，現在也加入主持人，擔任行銷新北的工作。戴湘儀說，來新北市政府才發現生硬的政策，也有許多不同的宣傳方式，例如日前主持群帶著侯友宜以開箱方式介紹新北板橋「黃石中繼市場」就是其中一個例子，未來希望帶大家看見更多新北市的市政成果。
而另一個主持人是「我的新北市」粉專直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣，在侯友宜競選期間就一直擔任「侯小編」，與侯友宜有十足的默契。蔡畹鎣說，她本來是負責主持新北市政府節目「阿區來午餐」，邀請各區區長分享當地美食、景點等，後來新聞局長決定組主持群團隊來宣傳市政，每個人都有各自不同的特色，希望藉由年輕活潑的方式，讓市民朋友更瞭解新北市政府到底在做什麼。
主持群陸續拍攝了「黃石中繼市場」、夏日雙溪特別企劃等，在網路上引發關注。王子禾預告，未來新北市政府主持人群還會介紹，有全台最大溜滑梯的「新北市大都會公園」，以及「五股垃圾山」變身都市綠地後的模樣，藉由影片告訴市民朋友新北市政府的亮點在哪，以及政府辛苦為市民建設的一面。
(中時新聞網)
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