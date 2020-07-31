台北地院審理「卡神」楊蕙如網軍案，原定今天辯論，但檢、辯雙方對於大阪辦事處是不是公署仍有爭執，檢察官請求再次函詢外交部釐清細節，法官裁准後，今只有確認函詢的問題，庭末諭知將待外交部回覆，再擇期開庭。

「卡神」楊蕙如被控養網軍，在PTT上針對2018年日本關西機場事件霸凌大阪處，害大阪處受到懲處，間接造成前處長蘇啟誠輕生。台北地檢署依侮辱公署罪起訴楊及同夥蔡福明。

北院審理時，楊、蔡否認犯罪，指大阪處根本不是公署；檢察官則強調，大阪處具核發護照、簽證等公權力，當然算是公署。為釐清此爭點，北院先前函詢外交部，以釐清大阪處的業務職掌。

北院原定今日辯論，但楊、蔡的辯護律師對外交部回覆內容具狀表示意見時，提及判斷公署的標準，應考量是否獨立編列預算、編制及印信等條件，檢察官認為外交部回函未針對這些部分說明，請求再次函詢。

法官認為有必要釐清，今當庭裁准再度函詢，審、檢、辯三方確認函詢的問題後，法官告知因無法預知外交部何時回覆，將待收到回覆後，再另行通知開庭時間。

(中時 )