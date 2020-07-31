桃園市為搶三倍券商機，7月17日起推出200元三倍券換400元桃園夜市券好康，首日遭「秒殺」，市長鄭文燦當場宣布從6000份加碼到5萬份，經發局緊急加印並規畫發放方案，今宣布加碼的4萬4000份將於8月8日至12日開放上網登記，14日公開抽籤，22日開放兌領，一路可用到9月底，但首階段已領取者不能重複領用。

經發局長郭裕信表示，桃園市政府推出200元振興三倍券換400元「桃園夜市券」活動，受到熱烈迴響，夜市生意顯著提升，為邀請各地遊客體驗桃園夜市庶民美食，只要持有中華民國身分證者，皆可登記抽籤，有機會抽中換購資格，就能用200元三倍券換購400元的桃園夜市券，可用於桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市及八德興仁花園夜市，且夜市券面額為50元，方便民眾消費。

郭裕信說，首波6000份桃園夜市券已於7月26日全數在4大夜市現場發放完畢，第二波加碼活動改採上網登記，民眾8月8日至12日至「桃園夜市券」活動網站登錄，即可參加抽籤，一組身分證僅可登記一次，但第一波已領取的民眾不可重複登記。

經發局預計8月14日公開抽籤後以簡訊通知中籤者，幸運民眾要在15日至19日上網預約領取的時間及地點，並在22日至30日下午4時至晚間9時兌領，四大夜市都設有兌換點，經發局提醒，未在時間內預約、或是預約未領取者都會失去資格，市府將依據釋出的數量研議已抽籤或排隊方式發放。

為避免人潮湧入當機的情況，登記系統採用身分證末碼分流，末碼為雙號者可於8日及10日登記，末碼為單號者可於9日及11日登記，12日則不限單雙號皆可登記。中籤的幸運者要先到線上預約系統，在指定時間內選取要兌換的時間與地點，再攜帶身分證件正本與200元實體振興三倍券，在約定時間至指定地點兌換，減少民眾排隊等候時間。相關活動資訊及更多夜市券優惠詳情，請上「桃園有好市」臉書粉絲團 （https：／／www.facebook.com／tygoodmarket／）查詢。

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