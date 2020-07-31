飛機牆展示超過200架模型飛機，相當壯觀。（范揚光攝）

桃園機場再添航空迷打卡聖地！位於桃園機場的華航諾富特飯店，與飛機模型收藏家林曉峰及世界最大飛機模型製造商瑞慶工業合作，在飯店一樓打造飛機牆展示區，超過200架各式飛機模型一字排開，讓航空迷大呼過癮。

諾富特表示，展示區以「世界之窗」為名，共有「繽紛天空」、「航向國際」及「世界收藏」三大主題，「繽紛天空」展示自1987年民航局實施開放天空政策以來，所有出現在台灣的國籍航空公司飛機，讓人一窺台灣的民航發展史。「航向國際」展示從桃園機場出發，航向世界各地的各國班機；「世界收藏」展示收藏家林曉峰過去30年來所收集、多達1215間航空公司的珍貴飛機模型，其中許多模型的塗裝極具地方文化特色，保證讓航空迷大開眼界。

由於展出的飛機模型數量龐大，諾富特計畫每3個月更換1次展覽主題，預計前後將有高達3000架各式飛機模型輪流展出，也讓暫時無法搭機出國的民眾，欣賞各國航空公司的飛機模型。

(中時 )