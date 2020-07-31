強尼戴普（Johnny Depp）近年為了離婚官司家醜連環爆，他指控前妻安柏赫德（Amber Heard）在婚姻期間出軌特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk），引來馬斯克喊冤，並呼籲兩人不要再花時間打官司。最近外媒報導，馬斯克加入戰局，私下為了過去和安柏熱戀期間存下的胚胎爭所有權，友人透露：「他（馬斯克）想毀了它」。

49歲身價千億馬斯克5月和女友格萊姆斯生下一子，轉型成為好爸爸，已有7個小孩的馬斯克，過去和安柏赫德有段情，甚至被指就是破壞安柏和強尼戴普之間的小王，馬斯克則強調在安柏已婚期間沒接觸過女方，隔空呼籲兩人要停止戰火，說：「人生太短了，這件事帶來太多負面影響，相信沒人希望他們繼續花時間在法庭上互鬥」。

據《鏡報》報導，安柏媽媽Paige今年初過世，閨蜜珍妮佛豪威爾（Jennifer Howell）爆料先前探望安柏姐姐Whitney時，曾聽Paige分享安柏和馬斯克為了胚胎打官司，男方想破壞胚胎，女方則想留下。

珍妮佛更說，安柏媽媽曾透露：「和馬斯克相比，強尼根本是天使或聖人」，對馬斯克評價超差，又說馬斯克曾送幾輛車給安柏，「後來安柏發現車上全都裝了監聽器」，對此，Whitney全盤否認，馬斯克方面回應：「她的言論都是夢話」。

(中時新聞網)