前總統李登輝於30日晚上7時24分因敗血性休克及多重器官衰竭與世長辭，享耆壽98歲，行政院中辦執行長蔡培慧31日受訪時表示，台灣現在對本土化很理所當然，是李登輝當年拔擢陳其南擔任文化部長，推動社區總體營造重新的重建，讓大家對土地更加認識，也做非常多教材改革，李登輝是民主的前輩，他堅韌的意志力，讓台灣能夠站穩腳步。

蔡培慧說，李登輝是台灣農業研究的前輩，而且是非常精密的農工部門資本移動，其中牽涉到當年台灣面臨低糧價，還有城鄉移民等議題。

她大概是在十二年前，因一名學長而與李登輝相識，蔡培慧表示，有一次在嘉義高鐵站與李登輝相遇，那時候她的博士論文已寫到快結束，「李前總統給我鼓勵，叫我要好好去做結構調整的研究」受惠良多。

蔡培慧強調，「李登輝前總統是台灣民主改革的先進」，有兩件事要再推崇，一個是，他剛上任總統時候，1988年發生520台灣農民運動，李登輝提出八萬農業大軍，對農民保障歷經非常多的朝代。

她指出，不管是前總統陳水扁，或者是前總統馬英九，一直到蔡英文總統，在農委會主委陳吉仲，與她之前的提案，才讓青年農民有很好的福利保障，這件事情經過多任總統，每一個人都在從努力技術，農民生活獲保障。

蔡培慧表示，台灣現在對本土化認為很理所當然，但其中最大推手也是李登輝當年拔擢陳其南當文化部長，推動社區總體營造重新的重建，讓我們對土地更加認識，「感謝李前總統對台灣農民與土地的貢獻」。

(中時 )