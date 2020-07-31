由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(31)日宣布，銀牙首席弟子，擁有極為高強武藝，並以狩獵英雄為著稱的「SSR 武道家 餓狼」將於 8 月 1 日霸氣現身！官方團隊為慶祝「狩獵英雄的戰鬥天才 餓狼」降臨遊戲，將展開多重活力慶典，除了限時登錄、限時招募回饋、角色專屬試煉外，更舉辦全新角色試煉戰鬥關卡，凡使用餓狼上陣挑戰成功，即可獲得豐厚獎勵！驚喜活動不僅如此，為擴大歡慶上市200天，繁中版限定活動「夏日祭典」也將於8 月 1 日歡樂開跑，活動將大方祭出限時招募券、鬼級徽章等眾多虛寶好禮，且百抽福利好康活動也持續進行中。今年夏天《一拳超人：最強之男》將用誠意滿滿的精彩活動填滿英雄好手們的盛夏時光！

《一拳超人：最強之男》繁中版限定活動「夏日祭典」 與英雄們相約遊戲中不見不散！

《一拳超人：最強之男》自 7 月 25 日起歡慶上市200天，「百抽福利」免費送活動展開後，佛心好評不斷！凡於即日起至 8月31日 23:59在遊戲中輸入虛寶序號OPM200DAY，即可免費獲得強者招募券20張及精英招募券30張，活動期間連續登入遊戲將再送50張招募券，共可獲得100張！官方團隊為再次感謝各位英雄們的義氣相挺，特別加碼！凡於 8 月 1 日 5:00 至 9 月 1 日 5:00 登入《一拳超人：最強之男》夏日祭典活動滿7日，即可獲得限時招募券、升星補給券、配件補給券及鬼級徽章！如此強檔的佛心活動喜愛《一拳超人：最強之男》可千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》繁中版專屬活動「夏日祭典」 8 月 1 日精彩亮相！虛寶獎勵等你來拿！（圖／玩蟹科技提供）

「狩獵英雄的戰鬥天才 餓狼」強勢席捲《一拳超人：最強之男》！強力戰鬥技能神秘揭曉！

餓狼，一名傑出的武術奇才，為銀牙首席弟子。實力極強且其傷害威力十分強大，因想成為怪人達成「絕對的惡」而四處狩獵英雄，隨後被師父銀牙逐出師門，災害等級自稱神級怪人。小時候在英雄遊戲中被同學當做怪人霸凌，因此憎恨英雄而努力習武，後來展開一連串英雄狩獵行動，其實本身並非真的想成為怪人，而渴望以自身行動成為最強者，以恐怖統治來顛覆主流價值觀霸權佔優勢的社會，並建立真正為弱勢者發聲、正義與和平的世界。

SSR 武道家 餓狼

聲優：綠川光

系列：格鬥

陣營：武道家

定位：全體攻擊，群體內傷，追級英雄

技能：

普攻：強擊手刀。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使目標「內傷」(被攻擊時追加餓狼100%攻擊力的額外傷害，觸發後效果消失)。

絕技：我流拳。對全體目標5連擊造成100%攻擊傷害，有100%機率使3名隨機目標「內傷」(被攻擊時追加餓狼130%攻擊力的額外傷害，觸發後效果消失)。

被動：人類怪人。敵方行動後餓狼有40%機率進行「追擊」(普攻的80%傷害級效果進行攻擊，每回合最多3次)，若英雄行動必定追擊。每場戰鬥首次受到致命傷害後，會以自身最大生命的30%復活。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版狩獵英雄的戰鬥天才「SSR 武道家 餓狼」精彩設定搶先釋出！（圖／玩蟹科技提供）

《一拳超人：最強之男》「狩獵英雄的戰鬥天才 餓狼」限時招募期間專屬活動情報公開！

【活動1】「SSR 武道家 餓狼」限時招募

活動時間：2020.08.01 05:00 - 2020.08.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR 武道家 餓狼」。

【活動2】「SSR 武道家 餓狼」角色試煉

活動時間：2020.08.01 05:00 - 2020.08.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR 武道家 餓狼」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

「SSR 武道家 餓狼」角色試煉（圖／玩蟹科技提供）

【活動3】「SSR 武道家 餓狼」限時招募回饋

活動時間：2020.08.01 05:00 - 2020.08.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「SSR 武道家 餓狼」限時招募回饋（圖／玩蟹科技提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》「狩獵英雄的戰鬥天才 餓狼」限時招募期間限定活動 8 月 1 日震撼來襲！（圖／玩蟹科技提供）

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode（圖／玩蟹科技提供）

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