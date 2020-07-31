散戶福音！蘋果股票分割 每股價格更親民 13:082020/07/31 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果周四宣布，董事會已通過股票由一分為四的計畫。此舉意味蘋果每股價格更親民，投資人更負擔得起購買該公司股票。 蘋果在2014年也曾進行股票分割，當時1股分拆為7股，分割前股價高達600美元以上，分割後每股價值約92美元。 股票分割基本上對公司營運沒有任何改變，唯一的不同在於股票價格較便宜，可以讓更多的投資者買得起。 蘋果目前股價約380美元，分割後意味投資人買進每股只需約100美元。蘋果擬於8月24日收盤後發放股東切割後的新股，調整後的股票可自8月31日開始交易。 (工商 ) #蘋果 #分割 #每股 #親民 #股價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 李登輝「戒急用忍」！25年後今天 台積電、聯電兩樣情 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 高通華為大和解 5G響叮噹 - 財經要聞 - 工商時報 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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