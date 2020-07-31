蘋果周四宣布，董事會已通過股票由一分為四的計畫。此舉意味蘋果每股價格更親民，投資人更負擔得起購買該公司股票。

蘋果在2014年也曾進行股票分割，當時1股分拆為7股，分割前股價高達600美元以上，分割後每股價值約92美元。

股票分割基本上對公司營運沒有任何改變，唯一的不同在於股票價格較便宜，可以讓更多的投資者買得起。

蘋果目前股價約380美元，分割後意味投資人買進每股只需約100美元。蘋果擬於8月24日收盤後發放股東切割後的新股，調整後的股票可自8月31日開始交易。

(工商 )