新北汐止區一名詐吃霸王餐的唐姓男子（51歲），經常在樟樹灣一帶假裝外帶拿了就不付錢，造成多人受害，昨晚他在大同路一家麵店狂點20顆水餃、2碗炸醬麵和小菜，故技重施欲先賒帳，但被店家認出報案，被警方依詐欺送辦。

打扮文青的唐男，戴著黑框眼鏡、頭頂貝雷帽，以及濃厚香水味，31日晚上7點在大同路三段向店家點餐外帶，等到店家煮好價值300元的麵、水餃、小菜的時候，他才再向店家佯稱忘了帶錢，要求先賒帳，再回家拿錢。

不過老闆在臉書粉絲團「汐止集團」認出唐男經常假裝忘了帶錢或錢包不見了，利用店家的信任，拿了東西後就趁機落跑，立即通報轄區長安派出所員警前來，警方到場請唐男聯絡朋友幫忙支付，唐男見事跡敗露，坐在椅子上，攤手坦承沒錢。

汐止警方表示，有詐欺前科的唐男稱因近日經濟狀況不佳，才會做出詐騙行為，並非故意要欺騙店家，雖然獲得店家原諒，不願提告，不過唐男使用詐術已造成店家實際損失，且詐欺罪為公訴罪，員警訊後仍依照詐欺罪嫌函送偵辦。

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(中時新聞網)