台北市萬華警方2月接獲線報，竹聯幫信堂擁有大批槍械，經常在外示威尋仇，為了躲避警方追緝，嫌犯將長、短槍共6把，及將近100發子彈，全藏在桃園中壢一處民宅的行李箱中，還找來前科較少的小弟負責保管，警方經過4個點月的跟監終於在29日查獲，見到如此龐大的火力，警方驚呼「根本是軍火庫」，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

竹聯幫信堂火力強大，小小的行李箱內就擺放了6把各式長短槍和近百發的子彈。（圖／翻攝畫面）

警方調查，竹聯幫近期活躍於桃園一帶，因組織火力強大，經常有成員拿槍枝示威、尋仇，萬華警方接獲線報成立專案小組，經過4個多月的追緝，發現桃園市中壢區某民宅疑似存放大量槍支、彈藥。

簡姓男子被帶回警局，依《槍砲彈藥管制條例》移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

警方在29日持搜索票在民宅外埋伏，見到負責管理槍枝的簡姓男子開著車載女友返家，便立刻上前抓人，簡男看到警方嚇得雙腿發軟、面容慘白，他向警方坦承自己是專門協助組織保管、保養槍枝，所有的火力全部放在一個行李箱中，否認行李箱為自己所有。

警方進入屋內搜索，找到簡男說的行李箱，一打開眾人嚇壞了，因為行李箱中放了手槍4把、霰彈長槍2把、子彈82發、霰彈12發，火力相當強大，宛如一個移動型軍火庫，簡男被警方帶回，依《槍砲彈藥管制條例》移送地檢署偵辦，警方將持續向上溯源追查槍枝來源，並釐清槍枝是否涉及其他刑案。

警方表示，竹聯幫為了躲避警方查緝槍枝，有許多不同手段，不只經常會將槍枝換到不同地點藏匿，「軍火庫大總管」也不是人人都可當，都必須要經過挑選，案底較少的人才可以擔任，藉此躲避警方追查。

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(中時新聞網)