台灣近期出現一名2名沒出入境紀錄，返回泰國的移工感染新冠肺炎，本周也出現數個境外移入案例，民眾關心國內疫苗開發進度，國民黨團書長蔣萬安今指出，國外都投入數十億元預算研發疫苗，台灣則是在紓困3.0才加入疫苗獎勵金項目，疫苗進度嚴重落後歐美，要求蔡政府在預算、法規、政策3方面支持疫苗研發政策，盡早研發出疫苗供國人施打。

新冠肺炎爆發以來，世界各國紛紛投入許多資金在研發疫苗，美國投入約360億，歐盟、英國也投入數十億，但台灣先前的紓困振興特別預算中，僅編列5243萬元用於疫苗研發，相較國外投入經費，蔡政府編列的預算時在杯水車薪。

蔣萬安指出，一開始食藥署認為臨床實驗要有3000個樣本，相較於WHO規定2000個、日本規定500個，國內法規都顯得嚴格許多，到7月初才鬆綁為1000個樣本，蔣萬安認為主管機關應即時鬆綁法規，讓疫苗研發更有效率。

蔣萬安說，「紓困3.0」預算編列135億用於疫苗，其中有115億預計要採購國外疫苗，其餘則用於國內疫苗研發獎勵，目前研發進度最快的英國預計將於9月研發完成，屆時會將疫苗分配到英國、美國、參與研發的國家以及開發中國家，台灣並不在此列，屆時是否能買到疫苗仍有疑慮，呼籲食藥署注意國內研發進度，避免淪為兩頭空。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民指出，「紓困1.0」當中，理應負責疫苗研發的科技部沒有編列任何預算，反觀美國的「神速行動」，結合民間、官方、退伍軍人一起投入，台灣進度明顯落後，呼籲疫情指揮中心指揮官陳時中表明到底希望誰來做這件事，至少每個月報告疫苗研發進度，讓國人在冬天來臨之前有疫苗可以用，避免第二波疫情爆發。

(中時 )