美國總統川普在選情低迷之際投下震撼彈，聲稱郵寄投票恐會造成選舉詐欺，建議延後大選。雖然飽受各界砲轟後，川普改口無意延期，只是擔心郵寄投票的隱憂。不過外媒認為，川普此舉並非真的要推遲大選，而是藉爭議話題來測試黨內對他的忠誠度；但也黨內人士認為，川普脫口而出這種錯，可見他真的很擔心連任失利。

據美媒《國會山莊》報報導，選情遭疫情嚴重衝擊的川普，此時川普受日益惡化的美國新冠疫情衝擊，執政滿意度不斷下降令許多共和黨內議員關切，在川普可能連任失利情況下，地方參議員擔憂遭連累，導致共和黨失去參議院多數。

不過，雖然共和黨議員一再避免正面與川普衝突，但私底下他們也不吝於表達對總統的批評；而川普表面上雖然在國會中獲得大部分共和黨員支持，但其對川普的忠誠度不一，特別是其支持度遲遲未減起色，更創下自經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機之際。

在川普30日透露想延遲大選的意願後，受到來自各界砲轟，包括共和黨內多位知名議員砲轟，如參議員克魯茲（Ted Cruz）、羅姆尼（Mitt Romney）以及關係最密切的葛蘭姆（Lindsey Graham）表達反對。其中有些議員原本在傳統共和黨票倉中，原本篤定連任，如今面臨競爭對手反獲得大量資助，讓這些共和黨議員自身為了連任，在此不得不公開切割。

相較之下，美國國務卿蓬佩奧被問到川普延遲大選時，卻不願直說總統無權如此。根據《今日美國》報報導，畢業於哈佛大學、出身律師的他，被民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）詢問此事時，先表示「不會就此事作出法律判斷，司法部和其他機構最終會有判斷」。

不過，共和黨內策士韋柏（Vin Weber）認為，川普的推文正顯示總統關切自己贏得連任的可能性逐漸消失之際才不經意脫口而出，「正因落後的恐懼讓他做出『延遲大選』如此愚蠢的評論」。

根據美國民調網站FiveThirtyEight民調顯示，川普的支持率在7月已下滑至40%，而對於疫情作為更是降至30%。

(中時新聞網)