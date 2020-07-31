全球熱錢流竄下，推升新台幣強勢升值榮登亞洲最強貨幣。不過，央行最近調整先前的操作策略，從下午4點收盤前半小時進場調整，提前到午盤就進場嚇阻熱錢。今天台北外匯經紀公司新台幣匯價在午盤收盤前，從29.297元狠砍2.53角，午盤以29.55元暫收，老大出手再展現了「快狠準」。

央行最新發布的理監事會議事錄摘要，理事們認為新台幣升值主要有三大因素，包括：一、台灣實質基本面佳。二、外資進場買股。三、國人在國際政經動盪時將資金匯回，進而帶動新台幣升值。

今早美元指數跌破93大關，新台幣早盤再升值逾2角。全球央行大舉量化寬鬆，國際熱錢湧入激勵新台幣強勢升值，市場強烈預期新台幣兌美元匯價向29.2元靠攏。

央行理事觀察，新台幣自5月底以來升值幅度便開始擴大，6月更延續強升趨勢，主因在於外資在今年初匯出後，近期再度回頭擁抱台股，大量資金匯回所致。以歷史經驗來看，只要碰上國際經濟金融動盪不穩定時期，國人大多會將資金匯回台灣，在外資、海外資金匯回雙管齊下，進而推升新台幣升勢。

央行理事也提醒，未來如果新台幣繼續升值，恐將衝擊以出口為導向的中小企業，呼籲央行應事先擬定因應對策。

近期央行在匯市的調節，「快狠準」的操作已經再加碼到中午盤！

(時報資訊)