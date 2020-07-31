台東縣長饒慶鈴拜訪遠傳(4904)，雙方就智慧城市推動進行意見交流，參訪活動由遠傳總經理井琪親自接待，會中遠傳經營團隊與縣府團隊分享5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」運用於智慧城市的經驗，台東縣局處首長也以台東的特色與智慧城市推動瓶頸與遠傳交流，雙方都展現出透過科技提升台東民眾生活便利性的決心。

台東縣府近年積極推動智慧城市，遠傳與台東縣府已有豐碩的合作成果，包含綠島、蘭嶼的11處衛生所遠距醫療已經開診。井琪表示，遠距診療是5G對社會產生貢獻的典範，以網路取代馬路，解決偏鄉民眾看診的長途奔波。饒慶鈴表示，未來縣府將擴大智慧城市建設，希望透過5G的擴大運用，能夠改善偏鄉生活品質，提升政府競爭力，為縣民打造更幸福的城市。

對於5G運用，遠傳提出結合friDay購物、friDay VR、friDay影音的智慧觀光，讓消費者不只是買東西，還要提高消費者黏著度，更吸引消費者到台東觀光；而對於已開診的遠距醫療，遠傳也提透過5G整合急救責任醫院與醫學中心資源的緊急救護聯防機制，縮短緊急醫療處置與後送時間。

在智慧交通部分，遠傳分享了運用大人物技術的違停取締、區間測速、變換車道、贓車辨識等解決方案，以及透過大數據分析、預測車流人流；縣政治理則有透過無人機巡檢分析農作物災損、坡地移動，以及智慧城市戰情室等科技創新應用。

(時報資訊)