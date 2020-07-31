桃園一家高科技網版印刷公司的蕭姓老板，前年追求公司黃姓女會計，除了不斷向她告白約吃飯外，還摸她的腰企圖親吻，黃女不堪遭性騷擾離職，並提告索討資遺費等，台灣高等法院維持原判決，判令蕭男須賠償11萬元。可上訴。

黃女從2014年8月起受僱於蕭男擔任會計，每月薪資3萬多元，她指控蕭在2018年10月及11月期間對她有性騷擾行為，黃女除了向桃園市政府提出申訴外，隔月她寄發存證信函給老板終止勞動契約，並提告要求蕭給付她損失。

黃表示，她任職4年多依勞基法規定蕭須給她資遣費7萬3767元，且她受有失業給付差額損害4萬6080元及勞工退休金損失2萬9027元，共計蕭須付她11萬9847元，還要開立非自願離職證明書給她。

蕭男辯稱他沒有性騷擾，也無《勞動基準法》實施暴行或有重大侮辱之事由，況且黃女寄出存證信函後即未到公司處提供勞務，無故連續曠工3天以上且持續曠工中，他及公司無須給付資遣費、失業給付差額等。

職場性騷擾部分，經桃園市政府勞動局調查後，2019年3月市政府性別工作平等會審議結果，認定蕭及其公司違反性別工作平等法；性騷擾民事求償部分，桃園地方法院也判決蕭須賠償黃女5萬元定讞。

勞資爭訟部分，高院維持桃園地院判決，佐以2人對質錄音內容及相關證據，認定蕭男曾向黃女告白，且意圖親吻，並有故意碰觸的肢體行為，構成終止勞動契約的要件，全數判准黃女的請求、蕭須賠11萬多元。可上訴。

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(中時新聞網)