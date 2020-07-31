2017年11月，李登輝由夫人曾文惠，孫女李坤儀等人陪同，視察花蓮兆豐農場內的「源興牛」飼育基地，看到小牛生長良好讓登輝伯心情大好。（兆豐農場研發部顧問許曉勇提供／王志偉花蓮傳真）

2018年4月，前總統李登輝到花蓮兆豐農場探視他培育的的台灣和牛「源興牛」，這是李前總統到花蓮最後的身影。目前源興牛共有19頭，已向農委會提出成為台灣新牛種命名申請，兆豐農場今也將農場主要道路「墾夢大道」更名「登輝大道」，緬懷他對台灣的貢獻。

每頭牛都有身分證名，牛棚管理嚴謹。（資料照片／王志偉攝）

緬懷紀念李總統， 兆豐農場今早將園區墾夢大道，改成登輝大道。（王志偉攝）

李登輝是農經博士，5年前訪問日本石垣島後，決定為台灣育種高端和牛。他相中花蓮的好山好水，4年前租用農舍，找來專人照料，以在台北市陽明山擎天崗找到的「但馬牛」（日本和牛種）培育台灣和牛，並以新北三芝故居「源興居」命名為「源興牛」，所需經費則來自與農場合養的乳牛。

因培育「台灣和牛」有成，有關解密台灣「源興牛」基因論文，在李登輝領銜下，2018年2月登上日本畜產學界權威學術期刊「日本畜產學會報」。這篇論文主題為「以SNP標記解析台灣牛種、黑毛和種及歐美品種之遺傳性關係」，而這項研究是為了確定台灣牛與現在的日本和牛及歐美品種有怎樣的遺傳關係進行的。

李登輝從2016年到2018年，每年都到花蓮探望這批「源興牛」；2018年4月12日下午，他最後一次來到新光兆豐農場，當時已96歲高齡的他，聽了約50分鐘簡報，接著由基金會秘書長王燕軍陪同搭乘電動車，在牛舍逛了一圈，對培育進度表示滿意，媒體還問到，何時可以品嚐到台灣和牛？李登輝當時還說，「嘿啦，月底啦」，工場人員說，李前總統意思是月底可以試吃肉質。可惜李前總統昨晚過世，無法親眼看到心愛的源興牛真正上市，也令人惋惜。

據悉，目前已繁殖至第3代，被李登輝基金會視為最高機密，加上新冠肺炎病毒的緣故，兆豐農場的人員也無法進入和牛區。

原本李前總統計畫今年2月還要再到新光兆豐農場看牛，但因故未能成行。2018年就成了他來到花蓮最後的身影

新光兆豐農場督導游美雲今表示，當年李登輝前總統會選在新光兆豐農場培育源興牛，是相中農場有超過百公頃的有機牧場、果園，200多公頃園區完全不噴除草劑，加上沒有汙染，才會來此租用牛舍作為培育基地。

她表示，基金會以飼養乳牛的牛乳收入，培育和牛，目前乳牛約有300頭，源興牛的部分全由基金會主責。

由於「源興牛」的淵源，新光兆豐農場昨晚得知李登輝辭世的噩耗，相當不捨。園區經理簡大仁說，每次接待李前總統，他都十分親切隨和，源興牛成為李前總統最大的遺願。今天一早將園區主要幹道、2公里多的「墾夢大道」更名為「登輝大道」，緬懷並紀念李前總統。

(中時 )