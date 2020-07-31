高雄市左營區文自路與孟子路口31日上午10點57分驚傳一名男子當街遭到6人虐打擄人案，該名男子遭人控制後，被對方用球棒猛打，之後被害男子被帶入車內載離，警方接獲報案立即成立專案小組偵辦，警方已於中午12時25分在蚵仔寮逮捕3名男嫌，其餘共犯全力追緝中，詳細案情警方正深入了解中。

(中時 )