李來希臉書。（摘自李來希臉書）

高雄市議會議長補選今（31）日投票結果，由國民黨提名的議長候選人曾麗燕當選。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希大讚，國民黨終於展現在野黨應有的骨氣了！

高雄巿議會議長補選31日登場，藍、綠兩大黨團推派的「阿姑」曾麗燕、張勝富先禮後兵，在議事廳內握手，隨後展開議長投票。開票結果，曾麗燕35票當選、張勝富27票、林于凱2票，無效票1張。投下無效票的國民黨蔡金晏事後表示，開票時才曉得選票有破損，才導致成為廢票。不過仍沒影響投票結果，由曾麗燕當選為高雄巿議會議長。

對此，李來希也在臉書讚嘆，「高雄市議會議長補選，國民黨的曾麗燕35票對27票勝出。國民黨高雄市議會夥伴們終於展現在野黨應有的骨氣」。

而國民黨也認為，高雄市議長補選對於高雄政局發展影響深遠，黨團成員一致支持黨提名的人選，展現高度團結向心，也激勵了全黨士氣。新任的曾麗燕議長嫻熟市政以及議會運作，相信一定能持續扮演議會領頭羊的角色，監督市政，造福高雄市民。

(中時新聞網)