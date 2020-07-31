總統府秘書長蘇嘉全今日上午主持前總統李登輝治喪工作會議，預計將自明日起，在台北賓館設置追思會場，每日上午10點到下午5點開放民眾追思。另外，李登輝的遺體在火化後，將安葬於五指山軍人公墓特勳區。

本次治喪工作由蘇嘉全主持，家屬代表包括李安妮、李安娜、李登輝辦公室主任王燕軍，以及總統府、內政部、外交部、國防部、國史館等單位與會。

總統府發言人黃重諺表示，自7月31日中午12點，各級政府機關和學校都降半旗三日，追思告別儀式當日降半旗一日。

總統府將在台北賓館設置李前總統緬懷追思會場，8月1日至8月16日，每日上午10點到下午5點開放，陳列李登輝事蹟、重要談話等。榮總將不設靈堂。

李登輝家屬感謝各界悼念，婉辭機關團體動員追思，也懇辭花圈花籃。因新冠肺炎疫情影響，外交部將在各駐外館處設置追思處所和簽名簿，供各國友人悼念。目前追思儀式的日期尚未確定，喪葬事宜在與家屬達成共識後，會再對外界宣布。

儘管還未正式公布，但預料李登輝遺體火化後，將葬於五指山軍人公墓特勳區，目前軍方已經在動土整建中。

(工商 )