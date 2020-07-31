台積電ADR回檔影響31日台積電現貨股價整理走勢，台股呈現盤下震盪行情，但5日線買盤承接積極，尾盤指數有回升表現。凱基投顧預期下周指數在12,300～12,850點區間震盪，下周看好七大題材類股，包含：驅動IC股、自行車股、IC設計股、散熱股、ABF股、面板零組件股、PCB股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國際利多因素：

1. IHS Markit美國7月製造業PMI由49.8上升至51.3重返擴張，服務業PMI也由47.9上升至49.6；綜合PMI增加2.1個百分點至50，達六個月來高點。

2. 美國6月新屋銷售經季節調整後月增13.8％至77.6萬戶，年增6.9％，優於市場預期的70萬戶。

3. IHS歐元區製造業PMI由前一月的47.4上升至51.1優於經濟學家預估的50；服務業PMI由48.3上升至54.8；綜綜合PMI由48.5上升至54.8，優於市場預期。

4. Fed利率決策會議後決議維持聯邦基金利率0％～0.25％不變，並重申持續寬鬆貨幣刺激經濟的措施。

5. 美國第2季GDP季增年率初值為-32.9％，優於市場預期的-34.6％Fed紐約分行模型預估美國第三季經濟將成長13.1％。

6. 美國上周初領失業救濟金人數為143.4萬人，優於經濟學家平均預估為145萬人。

(工商 )