女星張庭和「瓊瑤小生」林瑞陽結婚10年育有一雙兒女，近年多在中國大陸發展，經營美妝保養事業，躍上中國第一大的微商地位，傳身價達千億元。近日於上海舉辦的國際美博會，張庭率自有品牌「TST」參會，更獲此次美博會唯一傑出的女性企業家獎殊榮，張庭欣喜的表示，沒想到自己能獲得這個殊榮，這真是對她很大的鼓勵。

張庭在6年前創辦自己的護膚品牌，因自己的凍齡肌膚成為品牌的活廣告，銷售成績斐然。但成功的背後也離不開辛苦的付出，明星創業，受到的矚目雖多，卻也是一種無形的壓力，民眾對產品及服務要求更高規格。

張庭回憶當演員時，自我要求就非常嚴格，「所以投入自創品牌後，一開始做產品，我也要求我的員工，要研發最好的產品給消費者。」從演員跨行經營企業，張庭把自己過去對美的苛求轉到對產品品質的追求上，凡事親力親為，為消費大眾負責，提供更完善的服務，可以說是明星跨界創業的典範。

張庭強調說，所有的產品從研發開始，她都全程參與試樣設計，包裝一直到成品銷售。甚至包括銷售的代理端，她也是親自接觸並引領代理們把銷售服務做到最好。張庭獲獎後表示「服務創造價值，專業才能贏得信任。」

美容化妝品業商會書記、中國國際美博會創始人馬婭頒發「消費最佳女性傑出企業」獎給張庭。（達爾威公司提供）

(中時 )