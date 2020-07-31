台南市副市長趙卿惠（左二）代表市府接下抗議書。（程炳璋攝）

警方見抗議群眾蜂擁上前，急忙阻擋。（程炳璋攝）

學甲秀昌里長謝金雀（黃衣者）也是這次反動保園區設置的自救會長在現場強力抗議。（程炳璋攝）

台南市動保處計畫在學甲區墓地設置全市第3家動物收容所（動保園區），遭到在地民眾以「動到先人風水」強力反對，31日動員500人到永華市政中心抗議，要求重新評估場址，台南市副市長趙卿惠出面安撫，動保處表示會廣納各方意見再決定。

台灣流浪動物零撲殺上路3年，台南市兩家收容所早已爆量超收，上限700隻已收到1000隻，不少流浪狗採結紮後放養方式野放。

學甲區去年4月發生一群野狗追逐一輛機車，造成機車騎士摔車，後座女童傷重往生，導火線促使台南市動保處決定在學甲區選擇一塊已遷葬的墓地，增設第3家動物收容所，可容納800隻流浪動物，解決地方流浪狗問題。

當地部分的秀昌里民卻不以為然，認為當初遷葬時，部分骨骸並未清理乾淨，現在在上面飼養流浪狗，會影響先人風水，加上收容所消毒的溶劑，會流入附近漁塭，影響漁民生計，因此大力反對。

學甲民眾組成反設置動保教育園區自救會，秀昌里長謝金雀擔任會長，要求市府重新評估場址，暫緩現階段計畫並與地方溝通。6月1日曾發動民眾到市府陳情，見計畫未停，31日再到市府抗議。

抗議群眾在台南市議員陳昆和、蔡秋蘭與方一峰帶領下，聚集在市府門口鳴汽笛吶喊，一度向前推擠要衝進市政府，遭警方強制阻擋，台南市副市長趙卿惠出面承諾暫緩計畫，民眾遞上抗議書，才忿忿散去。

台南市長黃偉哲表示，學甲區設置動保園區主要安置當地流浪貓狗問題，尊重抗議民眾意見表達自由，希望公務員在不受脅迫下完成公務。

台南市動保處表示，此案尚在評估階段，還未進行工程，會廣納多方意見，加強與地方溝通。

(中時 )