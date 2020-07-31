文化部長李永得李永得31日回應國民黨文傳會關於「新頭殼幫」酬庸的指控，表示創辦媒體與黨派、利益無關。（實習記者張懿文攝）

公視近日風波不斷，甚至被認為是蔡蘇府院內鬥的結果，國民黨文傳會30日更指控「新頭殼幫」染綠公共媒體。對此文化部長李永得31日回應，當年創辦新頭殼與黨派、利益一點關係都沒有，「當時參與創辦的人都是新聞專業人士，從未在任何一個政黨擔任什麼職務，是非常單純的新聞專業與理想的結合。」

李永得31日早上赴紀州庵文學森林參觀「《從心所欲》阮義忠七十回顧展」時，回應「新頭殼幫」的說法，「2008年後，我當時也離開了政府單位，一批新聞專業的人員考慮到當時的新聞環境，希望集合大家的專業，共同創辦一個媒體，這是一件很好的事，與黨派利益無關。」

李永得也再度回應近日公視董事名單、董事長人選與國際影音平台相關風波。他表示，國際影音平台還是會如期在明年1月1日開播，「我承認時間會非常緊迫，時程也會因近日爭議受到的影響，但如期在明年一月開播的目標不變。至於會怎麼做，在公視或其他地方，都有可能，我們會再想辦法。」

外傳公視董事長人選引發蔡蘇府院內鬥，蔡英文屬意江春男，但蘇貞昌屬意胡元輝。李永得再度強調沒這回事，除了蔡英文總統並未交代屬意江春男當公視董事長，他上任之初時也曾拜會過江春男，江春男當時就清楚表明過，對當公視董事長沒有興趣。

李永得表示，「公視董事長在法律上有明文規定，由董事互選產生。之前有些人會來跟政府報告，說想競選董事長，但政府通常不置可否，因為這是董事之間自主選舉的問題。」

至於下周將提交給行政院核定的公視新董監事名單中是否會出現江春男？李永得表示，董事名單即使在行政院核定橫要經過一一徵詢意願，才會送到立法院所成立的審查委員會去審查，「在審議之前，我不可能透露、評論任何名單，這是對當事人的尊重，對行政倫理的尊重，也是對審議委員的尊重。」

(中時 )