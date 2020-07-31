因應數位時代的來臨，政委唐鳳希望在立法院下會期，由政院提出成立「個資保護專責機構的組織法」。新世代金融基金會表示，感謝唐鳳政委能呼應該基金會主張，台灣應盡早成立「個資保護專責機構」。

修法設立個資保護的「獨立監督機關」( Independent supervisory authorities)，是新世代金融基金會分別於2018年5月23日個人資料保護法「是你的又不完全是你的，如何放心把它交給你」研討會，及2019年4月16日「由臉書祖克伯國會作證週年展望我國個人資料保護」研討會的建議之一，並透過新聞稿呼籲。

現行個資法未設法律主管機關，新世代金融基金會建議政府，亟應翻轉思考，修法設立獨立專責機構，除可承擔訂定資訊安全的標準規範，亦有助於我國接軌國際社會，以利爭取歐盟認定我國的適格性(白名單)。

新世代金融基金會強調，設立獨立的專責機關，應該不是在專為處理數位身分證問題，而是整體個資保護的共同問題，以及提升整體社會對個資保護的尊重。在數位科技化時代，經由社群媒體、雲端儲存運算、互聯網、大數據等快速滲透民眾日常生活並蒐集其生活資訊，甚或因應新冠疫情，使用APP追蹤傳染路徑，對個人資料保護帶來新的議題與挑戰。期待行政院能儘速修正個人資料保護法並設置專責獨立機構。

(時報資訊)