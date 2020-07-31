NBA本季都已正式重啟，沒想到去年選秀榜眼灰熊後衛莫蘭特現在才喊不爽賽制，未免反應也太慢了吧！莫蘭特接受《ESPN》訪問表示，聯盟復賽之後，增列了附加賽賽制，對於位居西區第8的灰熊很不公平，「我認為這只是多此一舉！」

會讓莫蘭特如此不爽主因，在於聯盟規定復賽後，如果排在分區第8球隊沒有領先第9球隊4.5場勝差，就須進行附加賽，分區第9球隊連贏兩場才可晉級，目前西區第8的灰熊，領先拓荒者與國王3.5場勝差，也僅領先鵜鶘與馬刺4場。

「這沒有辦法，我們無法控制它，我們唯一能做的，就是在事情已經發生之後，去解決可能面對到的問題，」莫蘭特不滿表示，「這種賽制不僅對我們不公平，也根本只是多此一舉，但沒有關係，你們知道的，這會給我們更多動力。」

「本賽季開始之際，很多人認為我們是戰績倒數的球隊，但我們現在看來表現還算不錯，我們只會把其他問題當作動力，激勵我們打好每一場比賽，」本季場均17.6分、6.9助攻的莫蘭特說，「我們對勝利非常飢渴，我們自知能打出怎樣比賽。」

(中時 )