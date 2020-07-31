疫情導致房市旺季向後大挪移，7月五大房仲旗下門市交易延續6月業績高峰，普遍與6月相近，與去年且期相較年增約三成，房仲業者指出，沒有見過這麼強的7月房市！

過去房市傳統旺季多在農曆年後加溫，第二季步入旺季，第三季隨暑假到來進入淡季，不過今年則因為3～4月間因疫情因素，房旺季直至5月才算起跑，近三個月來各大房仲門市交易量持續持續高檔，過去屬於淡季的7月，在今年比起去年交易量平均高出三成。

根據各大房仲業者自結7月門市交易量，信義房屋月增4%、年增27%；永慶房產集團月增3%、年增32%；台灣房屋月增8.1%、年增32.3%；住商機構月減4.5%、年增18.6%；中信房屋月減3.2%、年增33.5%，7月普遍都延續過去二、三個月來的高檔表現。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，自5月疫情趨緩後買氣回籠，6月交易熱度持續，加上全球貨幣寬鬆，國內房貸利率也來到史上低檔，7月房市續旺，看屋，出價、付斡意願都比6月還要成長，剛性購屋需求不減，長期置產買盤也趁機進場，尋求優質地段與房產，支撐房市交易量連三月成長。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2015年到2018年買賣移轉棟數都不到30萬棟，市場上累積了一股遞延買盤，但受疫情干擾，這股遞延又遞延的買盤壓縮在5~7月出籠，帶動市場出現一波價量反彈走勢。

今年疫情導致民眾只能留在國內，也是房市交易增溫的原因之一，台北市中高端產品總價3000～5000萬以上的產品、新北市總價700～2,000萬的首購、換屋產品都較上月成長。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，股市創下新高點，熱錢湧現，不僅自住族買氣旺，連置產投資族群也明顯增加，不少股票族將部分獲利了結，轉買不動產當包租公，近期套房、隔套透天等出租型產品帶看率大增，只要符合投報2%，置產族出手都很積極。

(工商 )