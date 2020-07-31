高雄市議長許崑源意外身亡，議會今(31日)舉行議長補選及就職等事宜，對此，高雄市新聞局長王淺秋今在廣播節目中提到過去在議會質詢狀況時表示，「以前議會質詢到22、23時都不結束，結果等到韓先生一走時，聽說就沒人排質詢了。」

王淺秋今在廣播節目「新聞早點名」中，邀請到國民黨台南市議員謝龍介到場，當兩人聊到議會議題時，王淺秋則是透露，以前韓國瑜到議會質詢，到22、23時都不結束，後來調整到18時30分散會，卻被罵違反民主精神、剝奪質詢權。

對此，王淺秋不解地說，可是各縣市議會有的都17時、17時30分就結束，都很正常啊！一旁的謝龍介也給出答案，「我們都17時30分就結束了」。

聽到謝龍介回應後，王淺秋說，「所以這是很特別現象啊，結果等到韓先生一走，議會聽說就沒人排質詢...15時30分、16時就結束」。謝龍介也反問「那陳菊當市長要讓我們問到19 、20點嗎?」

王淺秋則指出，「當然沒有！這就是媒體效應，大家關心嘛」。

而高雄市議會議長補選投票結果出爐，由國民黨提名的議長候選人曾麗燕當選。對此國民黨表示，感謝副議長陸淑美及議會黨團成員團結一致支持曾麗燕，以及無黨團結聯盟支持，將延續這次團結的精神，全力衝刺高雄市長補選，期盼市長候選人李眉蓁也能在補選中勝出。

(中時新聞網)