前總統李登輝昨晚7時24分辭世，享耆壽98歲。總統府今公布治喪事宜，總統府發言人黃重諺表示，為讓國人追思緬懷李登輝，總統蔡英文決定，在台北賓館設置追思會場供民眾悼念，明天起對外開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。

此外，黃重諺強調，台北榮總不會設置靈堂；有關追思處所的部分，李前總統的家屬也轉達李前總統生前「脫古改新」的遺願家屬感謝各界朋友自發前往來追思，但是婉辭機關團體動員參與，現場國人也可以自行獻花、追思，但懇辭花圈、花籃。

黃重諺今指出，李前總統的治喪相關事宜，今天上午在總統府召開故李前總統治喪事宜第一次工作小組會議，大概今天的會議上主要是相關工作，包括各界關心的緬懷、追思、治喪以及相關國際事務安排的規畫進行籌備，整個會議大概3小時，家屬代表為李登輝的女兒李安妮、李安娜及李登輝辦公室主任王燕軍。

黃說，首先考量李前總統對國家貢獻卓著、聲望崇榮，依照國旗下半旗實施辦法規定，總統決定31日，也就是今天午後，各級政府機關、學校實施下半旗三天，追思告別的當日，降半旗一日。

他指出，同時也因為希望緬懷以前總統的國人朋友眾多，為了讓國民各界朋友非追思緬懷，總統決定在台北賓館設置，故李前總統緬懷追思會場，並指示從明天上午10時開放至8月16日止，開放時間為每天上午的10時到下午5時。會場目前正在進行各項佈置，主要會呈現以前總統生平事蹟、重要談話等等紀錄，緬懷以前總統對於國家一生努力付出，以卓著的貢獻。

另外考量疫情因素，他說，各國友人可能不便前來，我國駐外館處也將設置追思處所跟簽名簿，供國際友人表達慰問以及緬懷之意。

黃重諺表示，今天的會議是由總統府秘書長蘇嘉全先生來主持，家屬代表總統府各局處、內政部、外交部、國防部以及國史館都有派員出席與會；有關李前總統生平文史是略等文史資料、影像紀錄等，也由總統府、國史館彙整製作當中，近日同時，總統也將只是組成治喪大員會議，由總統府秘書長蘇嘉全籌辦，並依慣例由副總統召集，治喪大員的組成，將體現國家對李前總統開創國家民主、多元新時代的經歷等。

至於後續這些相關治喪事宜，包含告別式、追思、禮拜等，黃表示，這些安排會在後續的工作會議統籌並與家屬討論之後，統一再對外做完整說明。

(中時 )