藍天集團創辦人許崑泰個人在台投資的第一個商場新莊宏匯廣場終於在31日登場試營運，一早各方排隊人潮湧入近萬人，宏匯集團董事長許崑泰受訪表示，我們做商場很有經驗，邀來美國GP設計是凱悅集團指定的設計團隊操刀，內裝是英國Benoy集團設計，100分的外觀加上100分內裝，他有信心讓顧客滿意！

許崑泰指出，目前在台灣有三個BOT案，除了新莊宏匯廣場外，一個是新莊思源路I-TOWER雲端科技大樓預計明年第一季登場，另一個內湖瑞光路BOT則結合工研院於今年第三季登場。

許崑泰說，做商場很有經驗，宏匯廣場是台灣第一個商場，當初是配合新北市政府，因為新莊、三重、蘆洲、五股與泰山等五區都沒有大型商場，而畫定此區BOT；外觀是請美國GP來設計，GP設計是凱悅集團指定的設計集團，此次力邀來台操刀，內裝是英國Benoy集團設計，100分的外觀加上100分內裝，這個商場有信心讓顧客滿意。

斥資近50億打造的新莊宏匯廣場，規模達3.1萬坪，娛樂、餐飲各占25％占比，透過咖啡廊道 連結1,200坪願景公園，館內外親子娛樂空間高達3,000坪成最大亮點；儘管影城與部分輕奢精品無法即時到位，但包括日本VR Zoom、SONY集團的ZEPP場館在內的娛樂部分陸續於7月底、8月登場，其中，授 權金近億元的VR Zoom集結七龍珠、瑪利歐、鋼彈等12種IP虛擬實境 樂園，每單一體驗價350元已為宅宅界判定比日本CP值高，而擁1,500坪的ZEPP場館可容納2,200人，因疫情影響，首波將推出台灣樂團演 唱會，包括滅火器、美秀樂團等預計8月登場，預計全館310個品牌在 9月下旬全部到位正式開幕。

許崑泰特別指出，宏匯廣場主要提供吃喝玩樂，聚餐、娛樂都很適合，他興奮地說，尤其是SONY集團的ZEPP，VR ZOOM等，VR ZOOM是南夢宮游藝集團旗下，「非常刺激」、非常好玩!他在三年前就曾赴日本體驗，此外還有美麗新影城、攀岩等，他也強調，娛樂零售是趨勢，現時下年輕人都很愛玩，集團期以更科技的娛樂滿足年輕族群需求，宏匯下一個投資項目，也就是台北雙子星也將延續此趨勢「下一個投資項目會更精采」！

(工商 )