台灣保經業龍頭永達保險經紀人在台深耕邁入20年，配合退休規劃的市場定位、系統化的優質平台以及優渥的獎勵制度，並落實執行保戶售後服務確認作業，讓永達保經於2019年創下亮眼佳績：期繳新契約保費收入達新台幣31億元，營業收入達22.62億元，2019年百萬圓桌（MDRT）會員人數達成342位，主管人力共1,822人，13個月保單繼續率更傲視同業高達97.18％。為表揚2019年績效優異的頂尖保險業務英雄，7月31日在國家殿堂陽明山中山樓舉辦2020「永攀高峰 達響兩岸」業務表揚大會。

永達保經成立初期，即期許成為華人保險服務第一品牌。永達認同百萬圓桌MDRT世界性資格的理念，因此MDRT更成為永達業務菁英血液中的DNA，因為專業人才多，永達更是國內MDRT人數比重最高的保經公司，依據MDRT網站公佈的2020年MDRT會員公司統計資料，永達保經以342人MDRT會員數，名列全球第46名，位居台灣第4名，保經第1名。達成終身會員資格者共71人，永達2019全年度業績表現最亮眼的各組第一名分別為：個人組何文瑛、處經理組楊芷瑜、協理組韓孫珍華及組織發展成就獎陳翠芳。

永達保經吳文永董事長的企業經營理念不但重視客戶服務與經營績效，對於回饋社會更是不曾間斷，其理念深獲永達行政同仁及業務代表認同，自發性捐出每月個人所得1％善款，2019年榮獲個人公益奉獻獎前三名分別為，韓孫珍華業務副總、李世傑業務副總、莊聆瑄業務處經理並獲得表揚。

永達有感於台灣邁入高齡社會，長照議題不容忽視，自2018年啟動「長照專車八年捐贈計畫」，同年並舉辦「永達齊步走 公益嘉年華」健走活動，活動報名費全數捐作長照專車購置經費，兩年募得456萬元經費，共已捐贈16台長照專車。永達長期推動公益，2019年用突破、創新且延續的精神，獲得第八屆保險卓越獎「公益關懷卓越獎」金質獎肯定，樹立企業投身公益活動之標竿，善盡企業社會責任，達到拋磚引玉之效，呼籲大眾一同關心社會需求，有錢出錢有力出力，為弱勢團體貢獻心力。

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