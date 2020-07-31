台南市六甲區五甲龍凰寺慶祝田府元帥聖誕千秋，31日上午在廟前廣場舉行武術交流表演。（劉秀芬攝）

台南市六甲區五甲龍凰寺慶祝田府元帥聖誕千秋，於31日（農曆6月11日）上午在廟前廣場舉行武術交流表演，特別邀請六甲國中宋江隊和五甲龍凰寺宋江隊擔任演出，祈求神威顯赫，庇佑學生功課學業進步、爐下平安、健康、順利。

六甲國中宋江陣去年成立，現有隊員30人，個個功夫了得，大多都曾參加學校武術社團，有武術底子，是一個有競爭力的團隊。

成立1年多來，在校長黃添勇的用心經營、教練蔡俊宜耐心指導、同學辛勤苦練、社區資源提供之下，演出深獲好評，比賽也屢獲佳績。

五甲龍凰寺宋江陣成立於1946年，現有隊職員70人，其中女性隊員11人，以大刀和鹿杖領頭，是全國唯二的「宋江鹿陣」，有其歷史文化地位和價值，值得大家推廣和保有。

宋江陣隊員平時居家鍛練休閒養身，每年農曆11月在廟前廣場進行1個月晚上團隊訓練，打好出陣基礎。每逢神明聖誕或交陪境宮廟廟會、繞境都有精彩的演出，陣勢雄偉、武藝高超，深獲鄉親的喜愛。

今天武術交流由六甲國中宋江陣表演個人兵器單練、個人拳術、兵器對打、空手連環，蜈蚣白鶴陣、黃蜂結巢，精彩吸睛。五甲龍凰寺宋江陣表演大刀、雙刀、齊眉棍、扁擔個人兵器單練，太祖拳、猴拳個人拳術，觀眾大聲叫好。

五甲龍凰寺管理委員會主任委員湯金松表示，感謝全體委員全力支持配合，於田府元帥聖誕千秋舉辦這一場有意義的宋江武術交流，除彰顯神威庇佑大家平安外，希望大家了解宋江陣、喜愛宋江陣，共同來推廣宋江陣文化。

(中時 )