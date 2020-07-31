行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧提醒大型車視野死角多，內輪差意外常造成人員死傷重要因素。（盧金足攝）

宣導活動除有室內靜態的交通安全宣講外，也在戶外的中心禮堂周邊設立大型車視野死角與內輪差實地體驗與交通安全宣傳設攤活動，許多社區民眾前來實地體驗與參加有獎徵答遊戲活動。（盧金足攝）

無論高齡者、機車駕駛人或是行人，對於大型車視野死角與內輪差等各種危險因子，都是用路人平常應該特別注意的交通安全概念。（盧金足攝）

馬路如虎口，常傳出大型車輛駕駛人的視野死角及內輪差，危及用路人生命安全，為避免機車、自行車與行人誤入大型車輛危險範圍，行政院中部聯合服務中心與交通部公路總局台中監理所等單位合作，31日在行政院中部聯合服務中心辦理「山海屯交通安全宣導-包山包海保平安跨域攜手談道安」活動，邀請民眾藉由實地體驗與有獎徵答等活動，建立交通安全概念，降低交通事故發生。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，大型車視野死角多，內輪差意外更是造成人員死傷重要因素，特別與台中監理所等單位合作，藉由現場大型車視野死角與內輪差實況配置，讓民眾坐到駕駛座的位置，親自感受大型車司機駕駛在車身前、後與兩側視野的盲點與不足，提醒用路人平常應該避免靠近的視野死角與區域。

蔡培慧指出，大型車視野死角與內輪差是這幾年車禍的主因，這觀念用講的還不如讓大家實際來體驗一下，更能讓民眾瞭解，請台中區監理所到中部地區的中央單位及學校去推廣，讓更多民眾了解正確路權觀念及提升道安風險意識。

台中區監理所科長陳奕臻指出，交通部道安會統計今年1到5月的數據來看，大型車死傷事故分別造成機車52人、自行車6人，行人9人，總計67人的死亡，比起去年同期的62人死亡，多了5人，無論高齡者、機車駕駛人或是行人，對於大型車視野死角與內輪差等各種危險因子，都是用路人平常應該特別注意的交通安全概念。

宣導活動除有室內靜態的交通安全宣講外，也在戶外的中心禮堂周邊設立大型車視野死角與內輪差實地體驗與交通安全宣傳設攤活動，許多社區民眾前來實地體驗與參加有獎徵答遊戲活動，用寓教於樂方式學習各樣的交通安全知識，落實在日常生活，降低交通事故發生。

(中時 )