美國知名主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)，以溫暖幽默的作風受到廣大觀眾喜愛，然日前卻遭招牌節目《艾倫秀》30多名員工集體踢爆她雙面人行徑，私自外包錄影工作，丟包團隊，引發外界熱議，而28日公司高層宣佈成立專案小組介入調查，艾倫則是選擇低頭，親口向工作人員道歉。

疫情期間，艾倫狄珍妮健康無虞，卻遭醜聞重創形象，據《紐約時報》報導，艾倫被爆疫情期間節目的錄影地點搬到了她家，她卻丟包原團隊，私自找了其他攝影人員來拍攝，等同讓原班底放無薪假，據悉，原團隊在致電高層訊問薪資狀況時，才知道被減薪了60%，而對於團隊的控訴，華納兄弟公司已宣佈成立第三人小組介入調查，將會對全團隊個別詢問，了解實情。

而在公司高層宣佈調查小組後，艾倫狄珍妮也打破沉默，出面回應員工指控，對團隊表示，本意只是希望節目能成為帶來幸福的地方，也創造出讓每個人受到尊重的環境，沒想到事情如今演變至此，她覺得遺憾，親口向工作人員說了抱歉。

(中時新聞網)