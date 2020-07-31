李登輝前總統昨晚於台北榮總病逝，享耆壽98歲。監察院長張博雅、總統府資政黃崑虎等人今上午現身台北榮民醫院懷思堂，張博雅低調弔唁後未受訪就離開。黃崑虎受訪表示，他待在李登輝身邊超過50年，李登輝建立民主國家的基礎，也盼未來總統能朝向李登輝所建立的國家政策方向邁進。

黃崑虎肯定李登輝為台灣邁向民主化所奠定的基礎，包括廢除萬年國會、戒嚴與刑法100條，尤其是面對兩岸議題，李登輝站穩「特殊國與國關係」的立場，建立真正的民主國家。

黃崑虎表示，李登輝對台灣的主體性非常用心，幾乎每天張開眼看到的就是國家和人民，李登輝深知，台灣人是這塊土地的主人，所有與這塊土地相關的事情，都必須要透過台灣人共同決定，建立真正的自由民主國家。

黃崑虎說，李登輝卸任總統後，成立台灣團結聯盟與台灣之友會，宗旨都是要讓台灣人有自己的尊嚴與意識。黃崑虎強調，李登輝雖然已經過世，但各界對於李登輝與台灣民主都非常敬佩，尤其是李登輝建立台灣民主國家的基礎，希望往後的總統都能朝李登輝所創建的國家政策前進。

涂醒哲也表示，李登輝過去相當疼惜他們，所以他離開後特別想要來致意，並感謝北榮的照顧；至於李前總統追思會，涂醒哲說，最快會在明天開放追思，地點應該會在台北賓館舉行。

(中時 )