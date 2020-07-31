鄭元暢近日在Youtube官方頻道推出「不專業廚房」單元，上週邀請到「下廚零經驗」的好友楊丞琳來作客，2人拿菜刀的模樣，雖讓大批粉絲看得膽戰心驚，但也有許多不擅廚藝的粉絲表示相當有共鳴，單集觀看次數高達42萬人次。上集看似「地獄廚房」，在31日將播出的下集中，竟然出現奇蹟！

除了鄭元暢、楊丞琳私底下愛鬥嘴的兄妹相處模式，在做菜過程中一覽無遺之外，認真研究食譜但依然看不懂的萌呆二人組，也是讓人越看越療癒。鄭元暢笑說，一個月明明不敢試吃自己煮的東西，現在反要逼迫朋友試吃，嚇得楊丞琳說後悔答應來節目。

兩人挑戰做韓式泡菜炒年糕，沒想到成品超級美味，不但獲得全場工作人員的一致好評，也讓有美食博主稱號的鄭元暢點評比外面餐廳的辣炒年糕好吃，讓楊丞琳開心地說：「我好像會做菜耶」，並決定打包回家給媽媽吃。

鄭元暢說：「這就是不專業廚房當初的宗旨，給和我們一樣不善廚藝的朋友信心，沒有經驗不會做沒關係，試著看食譜做也會有辦法做出一道料理。如果做出來不好吃也沒關係，就叫外賣吧！」精彩節目在31日晚間19點30分，於鄭元暢Youtube官方專屬頻道播出，楊丞琳官方頻道同日晚間20點播出參與「不專業廚房」的Vlog，將有不一樣的精彩內容。

鄭元暢邀請「零廚藝」好友楊丞琳下廚，竟成功做出美味料理。（最大國際娛樂提供）

(中時 )