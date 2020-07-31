英國一名18歲青少年日前向專為讀者解決問題的英國「太陽報」專欄「親愛的戴德（Dear Deidre）」投書，文中描述他與死黨的34歲媽媽發生一夜情，雖然內心受到道德讉責，卻很想「繼續下去」，不知該不該告訴死黨好友。

原PO表示，他國中就認識這位死黨，有時對方的媽媽也會跟一群學生出去玩，彼此都互相認識，但上個月到公園野餐幾杯黃湯下肚後，與死黨的媽媽言語間充滿調情味道， 讓他那一晚心神不寧。

幾天後，她約了死黨練足球，因為死黨去幫奶奶修網路不在家，來開門的是對方的媽媽，於是2人進入屋內共處一室，接著喝了一點酒，死黨的媽媽的睡袍竟然緩緩滑落，裸露出上半身，還問原PO：「要不要仔細看一下？期間還有些肢體接觸，氣氛變得曖昧，沒想到聊到後來，兩人就發生了一夜情。

原PO事後說「那晚的經驗讓我畢生難忘，她真的很辣，這是有史以來最棒的經歷」，明知這樣作不對，卻無法控制自己去想死黨的媽媽，最煩惱的是，是否該向死黨坦承一切？

結果專欄作家回應說，雖然這是令人難忘的體驗，卻無法長久，如果告訴死黨，二人的友誼可能會破滅，最好的作法是不要跟死黨坦白，還向告訴死黨的媽媽這是一個錯誤，然後立即結束這段關係。

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(中時新聞網)